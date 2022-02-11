Battere la Juventus in semifinale? Potrebbe portare la Fiorentina a giocarsi la Supercoppa italiana

Vale tantissimo la Coppa Italia per la Fiorentina, ma potrebbe portare anche ad un altro grande scenario per la squadra di Italiano anche il solo passare la semifinale

L'entusiasmo a Firenze dopo la vittoria ieri contro l'Atalanta è davvero tanto, dopo una partita rimontata con l'uomo in meno e in un momento molto particolare per il mondo viola dopo le polemiche post mercato. Giocarsi la semifinale di Coppa Italia è un traguardo che alla Fiorentina mancava da diverse stagioni, con il ritorno al Franchi di Vlahovic che non fa che aumentare l'appeal di questa sfida mai banale. Il regolmento prevede che chi vince la Coppa Italia ha l'accesso di diritto alla prossima Europa League me c'è di più, andare in finale per la Fiorentina potrebbe spalancare anche le porte della Supercoppa Italiana perchè nell'altra semifinale si scontrano Inter e Milan, ovvero le due squadre in lotta per lo scudetto. Ecco, se la Fiorentina superasse il turno e se in finale incontrerebbe la squadra prossima campione d'Italia, per la squadra di Italiano ci sarebbe automaticamente il pass per la prossima Supercoppa italiana. Una semplice ipotesi, con tante varianti, ma indubbiamente una possibilità in più per un club che non vede l'ora di giocarsi partite cosi importanti.

LA TELEFONATA TRA COMMISSO E TERRACCIANO DI QUESTA MATTINA

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