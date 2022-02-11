Labaro Viola

Commisso chiama Terracciano: "Orgoglioso di essere terrone come te" e si complimenta con Italiano

Rocco Commisso vicino a Pietro Terracciano dopo gli insulti razzisti subiti ieri dai tifosi dall'Atalanta, chiamata al portiere viola

A cura di Flavio Ognissanti
11 febbraio 2022 14:12
Commisso chiama Terracciano: "Orgoglioso di essere terrone come te" e si complimenta con Italiano -
News
Fiorentina
Primo Piano
Commisso
Terracciano
Italiano
Condividi

Commisso chiama Terracciano: "Orgoglioso di essere terrone come te" e si complimenta con Italiano

Dopo gli insulti razzisti subiti dai tifosi dell'Atalanta che gli hanno gridato per tutta la partita "Terrone di mer**" al portiere della Fiorentina è arrivata la chiamata del patron Rocco Commisso che ha detto a Terracciano di come fosse orgoglioso di essere terrone, esattamente come lui. Già ieri sera Commisso aveva chiamato anche a Vincenzo Italiano per fargli i complimenti dopo la bella vittoria contro la l'Atalanta.

E MARTINEZ QUARTA NON E' ASSOLUTAMENTE D'ACCORDO CON IL ROSSO

https://www.labaroviola.com/passione-fiorentina-scrive-vergogna-mostrando-espulsione-quarta-lo-condivide-un-rosso-sbagliato/164947/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok