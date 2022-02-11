Commisso chiama Terracciano: "Orgoglioso di essere terrone come te" e si complimenta con Italiano

Rocco Commisso vicino a Pietro Terracciano dopo gli insulti razzisti subiti ieri dai tifosi dall'Atalanta, chiamata al portiere viola

Dopo gli insulti razzisti subiti dai tifosi dell'Atalanta che gli hanno gridato per tutta la partita "Terrone di mer**" al portiere della Fiorentina è arrivata la chiamata del patron Rocco Commisso che ha detto a Terracciano di come fosse orgoglioso di essere terrone, esattamente come lui. Già ieri sera Commisso aveva chiamato anche a Vincenzo Italiano per fargli i complimenti dopo la bella vittoria contro la l'Atalanta.

E MARTINEZ QUARTA NON E' ASSOLUTAMENTE D'ACCORDO CON IL ROSSO

https://www.labaroviola.com/passione-fiorentina-scrive-vergogna-mostrando-espulsione-quarta-lo-condivide-un-rosso-sbagliato/164947/