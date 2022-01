Juventus penalizzata dagli squalificati? Chiellini non ci sta: “Bisogna cambiare il regolamento”

La Juventus di Giorgio Chiellini arriva alla Supercoppa italiana senza gli squalificati De Ligt e Cuadrado. Il capitano bianconero chiede una modifica dalle regole, che prevedono la necessità di scontare le squalifiche maturate in campionato in questa competizione: “Faccio un appello per cambiare il regolamento: non ha senso che chi è ammonito in campionato debba saltare la finale. È una cosa che non ha logica, mi auguro chi di dovere faccia il suo al più presto, per favorire lo spettacolo. Sono tanti anni che chi gioca queste partite lo dice. Noi giocheremo senza Juan e Matthijs e va bene, però cambiamola questa cosa. È giusto che in questa gara giochino i migliori, non ha senso che per un giallo in campionato uno debba saltare questa partita”. Lo riporta TMW

“ERA PROPRIO NECESSARIO FAR ENTRARE IKONE?”