Stadi piccoli e rovinati, Fiorentina furiosa per la Supercoppa in Arabia. Le date ancora non ci sono

Caos d’Arabia. Il balletto sulle date – cambiate tre volte -, i malumori per la disorganizzazione dei sauditi, la mancanza di risposte alle continue domande dei club italiani e quelle strutture considerate ancora inadeguate (gli arabi hanno compato i campioni, ma hanno appena cominciato a costrure attorno a loro delle case moderne e accoglienti) stanno prendendo a picconate l’immagine della prossima Supercoppa Italiana, la prima con la formula della final four.

Dopo l’ultimo sopralluogo a Riyad della scorsa settimana, il consiglio della Lega Serie A ha bloccato una nuova finestra, dal 18 al 22 gennaio (semifinali Napoli-Fiorentina e Lazio-Inter il 18 e il 19, finale il 22), dopo le precedenti fissate e poi saltate, prima dal 4 all’8 gennaio e poi dal 21 al 25.

Ora serve solo un comunicato che ufficializzi il tutto, ma da Via Rosellini preferiscono attendere e la fumata bianca non arriverà neppure nell’assemblea di oggi. Supercoppa (semifinali e finale) tutte nella casa dell’Al-Nassr di Ronaldo, che contiene 25 mila anime. Agli italiani farebbero giocare lì solo la finale. Per quale motivo? Non ci sarebbero poi impianti di allenamento sufficienti per le 4 squadre. I centri sportivi individuati (Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Shabab e Al-Riyadh) non hanno tutti lo stesso standard di qualità e sono parecchio distanti dalle strutture ricettive; con il traffico di Riyad, è un fattore da considerare. I manti erbosi, tra l’altro, sono ritenuti «inaccettabili» al punto che i club si dicono pronti a inviare degli agronomi per valutarli. Lo scrive il Corriere dello Sport

