Labaro Viola

Notizie Arabia Fiorentina

Cassano duro su Pioli: "Ha preso tanti soldi in Arabia, ma ha perso i contatti col calcio vero"

17 ottobre 2025 14:28

Tuttosport: "Nico Gonzalez blocca l'arrivo di Sancho alla Juve, per adesso nessuna offerta ufficiale"

18 luglio 2025 13:06

TMW: "Adli fuori dal progetto Milan. L'ex Fiorentina è stato spedito in Serie D in attesa di offerte"

14 luglio 2025 18:14

Ferrara: "Bisogna smettere di vedere l'Arabia come un campionato minore, chi va lì non sparisce dal calcio"

11 luglio 2025 14:46

Al-Hilal su Kean? Nessuna chiamata di Inzaghi al calciatore. Anche con la Fiorentina nessun contatto

10 luglio 2025 20:57

Padovan sul futuro di Kean: "Se va in Arabia non esce dal calcio vero, ci entra. Avete visto l'Al Hilal?"

01 luglio 2025 22:23

Nazione svela: “No di Kean all’Arabia, ma il suo futuro per ora rimane avvolto nel mistero”

15 giugno 2025 09:44

Bellinazzo: "Se Pioli abbandona l'Arabia deve pagare le tasse anche sui redditi percepiti in Italia"

04 giugno 2025 15:40

L'Inter potrebbe non partecipare alla prossima Supercoppa Italiana, non vuole andare in Arabia

03 maggio 2025 11:50

Bonaventura: "Addio alla Fiorentina? Scelta giusta, ero esausto. La Fiorentina di oggi è più forte"

23 gennaio 2025 09:51

Ufficiale: Mancini non è più il ct dell'Arabia Saudita. Raggiunto l'accordo sulla risoluzione

25 ottobre 2024 00:59

Di Marzio: "Pioli può diventare il nuovo allenatore dell'Al-Nassr in Arabia, è la squadra di Cristiano Ronaldo"

17 settembre 2024 17:07

Nazione: “Nzola all’addio con la Fiorentina, obiettivo cessione ma non svendita. Ipotesi Arabia”

12 giugno 2024 08:31

L'Arabia offre il doppio dello stipendio a Orsato per arbitrare nel campionato saudita. L'arbitro riflette

27 dicembre 2023 12:21

De Laurentiis minaccia: "Non mando il Napoli a giocare la Supercoppa se i campi non sono all'altezza"

19 dicembre 2023 12:15

Stadi piccoli e rovinati, Fiorentina furiosa per la Supercoppa in Arabia. Le date ancora non ci sono

18 dicembre 2023 10:48

Dazn ha il bilancio in rosso, si cercano fondi in Arabia, aspettano 1 miliardo di euro per risollevarsi

08 dicembre 2023 23:47

Che figuraccia Gabri Veiga, sceglie l'Arabia per il progetto, dopo 6 mesi è giù stufo e torna in Spagna

16 novembre 2023 20:45

Supercoppa, a giorni le date ufficiali. La gara con il Bologna verrà anticipata, slitta quella con l’Inter

16 novembre 2023 09:57

Renzi: "Arabi interessati alla Fiorentina? Polemica inutile contro di me. Hanno già il Newcastle"

13 novembre 2023 18:18

Mancini, che flop in Arabia! Tre sconfitte in quattro partite, la panchina è già a rischio

19 ottobre 2023 16:45

Sabiri incanta in Arabia Saudita. Vittoria dell'Al Fayha in Champions asiatica con due suoi gol

04 ottobre 2023 10:50

Cambiano date della Supercoppa Italiana, non si giocherà più dal 4 all'8 gennaio. Lo ha chiesto l'Arabia

03 ottobre 2023 20:46

Trema l'Europa del calcio, i soldi degli arabi per gli acquisti non sono arrivati. I dirigenti hanno paura

07 settembre 2023 14:08

Dal Brasile: Cabral nel mirino dell'Al Hilal dopo il no dell'ex Fiorentina Pedro

05 luglio 2023 09:27

Nazione: "Sirene dall'Arabia per Nico Gonzalez, occhio alle maxi offerte per il calciatore"

03 luglio 2023 09:19

Renzi al lavoro per il cambio di proprietà della Fiorentina? Arriva la smentita: "Tutto falso"

10 maggio 2023 17:50

Report rivela: "Renzi ha proposto la Fiorentina a fondi Arabi per favorire rapporti con l'Italia"

08 maggio 2023 23:54

Ultimo mese di contratto con la Fiorentina, in Arabia vogliono Montella, lui vuole l'Italia

30 maggio 2021 13:19

Russia 2018: la Russia parte col botto, Arabia Saudita asfaltata (5-0) all'esordio

14 giugno 2018 18:36

A Firenze sbarca Khalifa Al-Thani, lo sceicco compra in città, nel mirino il lusso fiorentino

04 settembre 2016 15:27

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