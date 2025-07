Padovan sul futuro di Kean: “Se va in Arabia non esce dal calcio vero, ci entra. Avete visto l’Al Hilal?”

Il giornalista Giancarlo Padovan, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha espresso la sua opinione sul futuro di Moise Kean e sul valore del calcio in Arabia Saudita, andando contro la narrazione più diffusa:

“Abbiamo visto cosa succede nel Mondiale per Club. Ieri sera una squadra araba (l’Al-Hilal, ndr) ha eliminato il Manchester City. Per qualcuno, se Kean va in Arabia esce dal calcio vero. Ma per me ci entra. Una squadra ai quarti del Mondiale per Club, con giocatori forti e giovani, perché dovrebbe essere fuori dal calcio? Chi ha detto che Kean va al cimitero degli elefanti ad aspettare la pensione? Può fare anche un’esperienza di 2-3 anni e guadagnare una cifra importante”.