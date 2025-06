Bellinazzo: “Se Pioli abbandona l’Arabia deve pagare le tasse anche sui redditi percepiti in Italia”

Il giornalista di Calcio e Finanza, Marco Bellinazzo, ha parlato a Radio Bruno per parlare della situazione fiscale di Stefano Pioli, tecnico su cui la Fiorentina ha messo gli occhi per il dopo Palladino, queste le sue parole Radio Bruno:

“La norma di riferimento è di tipo generale e stabilisce che, per essere considerati residenti fiscali all’estero, è necessario vivere nel nuovo Paese per almeno sei mesi e un giorno. Solo superata questa soglia si acquisisce il diritto di versare le imposte nel paese di residenza. Se Stefano Pioli decidesse di rientrare in Italia prima di aver maturato questo periodo, sarebbe tenuto a pagare le tasse anche sui redditi percepiti finora in Italia. Una variabile non da poco, considerando che si parla di diversi milioni di euro. È difficile immaginare che la Fiorentina sia disposta a farsi carico di costi aggiuntivi legati al trasferimento dell’allenatore”