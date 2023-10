Cambiano date della Supercoppa Italiana, non si giocherà più dal 4 all’8 gennaio. Lo ha chiesto l’Arabia

La Lega Serie A ha annunciato in un comunicato ufficiale che le autorità sportive arabe hanno chiesto uno spostamento (presumibilmente uno slittamento) delle date originariamente stabilite per la Supercoppa Italiana del 4-5 e 8 gennaio, la prima edizione a quattro squadre con le semifinali Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio. Non sono state rese note le motivazioni, a ogni modo bisognerà accettare la richiesta saudita e così occorrerà riprogrammare semifinali e finale, che comunque verranno giocate sempre nel mese di gennaio.

A questo punto possibili, se non probabili, ripercussioni anche sul calendario di Serie A e forse persino su quello della Coppa Italia, visto che in sede di anticipi e posticipi, prima di questo imprevisto, si era deciso di far slittare le partite delle quattro squadre coinvolte nella diciannovesima giornata: anziché il 7 gennaio, Inter-Hellas Verona (Dazn/Sky), Sassuolo-Fiorentina (Dazn), Torino-Napoli (Dazn) e Udinese-Napoli (Dazn/Sky) erano state fissate per il 23 e 24 gennaio, mentre le sfide di Coppa Italia delle suddette squadre anticipate al 5, 6, 19 e 20 dicembre anziché a gennaio come le altre quattro sfide. La Lega Serie A il 9 ottobre comunicherà tutti gli eventuali cambiamenti. Lo scrive Sport Face

