Rui Costa ammette: “La partita contro l’Inter per me è un derby. Mi sento milanista e fiorentino”

Il presidente del Benfica Manuel Rui Costa ha parlato da Milano in vista della sfida di questa sera contro l’Inter. Questo il suo pensiero all’ingresso della delegazione portoghese al pranzo UEFA: “Mi aspetto una grande atmosfera, siamo in Italia e siamo a San Siro contro una grande squadra. E’ Champions, non posso aspettarmi altro che una grande atmosfera. Abbiamo fiducia”.

Senso di rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno?

“No, lo scorso anno abbiamo perso ai quarti e l’Inter è arrivata in finale. Sono partite di Champions, tutte diverse. Cinque mesi fa erano quarti di finale, oggi è il girone… Abbiamo perso la prima gara del gruppo e dobbiamo fare risultato”.

Per lei è una sorta di derby personale visti i trascorsi al Milan…

“Ho vissuto 12 anni in Italia, se mi chiedi se sono partite speciali dico certamente di sì. Ho giocato nell’altra squadra della città poi… per me comunque non è una rivincita o una squadra che odio, ho rispettato sempre tutti ma evidentemente sono fiorentino e milanista”. Lo riporta TMW

