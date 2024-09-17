Di Marzio: "Pioli può diventare il nuovo allenatore dell'Al-Nassr in Arabia, è la squadra di Cristiano Ronaldo"

Novità sulla trattativa tra Stefano Pioli e l'Al-Nassr: il club saudita ha esonerato il proprio allenatore, Luis Castro, tramite un comunicato ufficiale.Tramite un comunicato ufficiale, l'Al-Nassr ha salutato il proprio allenatore, Luis Castro, dopo più di un anno alla guida del club. Con un post su Instagram, la squadra saudita ha annunciato l'esonero: "Ringraziamo Luis e il suo staff per il lavoro dedicato negli ultimi 14 mesi, augurando loro buona fortuna per il lavoro" Ora, con l'esonero di Castro, Stefano Pioli ha la strada spianata per diventare il nuovo allenatore dell'Al-Nassr, dove troverebbe Marcelo Brozovic, vecchia conoscenza della Serie A, e Cristiano Ronaldo. La trattativa continua, ma non c'è ancora l'intesa definitiva con il Milan per la risoluzione consensuale. In lista ci sono anche Thomas Tuchel, Zinedine Zidane e Sergio Conceicao, ma Stefano Pioli è il nome su cui sta lavorando la dirigenza dell'Al-Nassr. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito