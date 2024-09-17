Adani: "Palladino ha chiesto giocatori e sono arrivati. Oggi c'è l'attaccante, lo scorso anno mancava"

La Fiorentina sta facendo fatica in questo inizio di stagione, anche contro l'Atalanta è arrivata la sconfitta. Il pensiero di Lele Adani

Lele Adani, nel corso del podcast "Viva el Futbol" ha parlato della Fiorentina, queste le sue parole:

"La Fiorentina non mi è dispiaciuta ma si è un pò corti. L'Atalanta ha subito la Fiorentina nel primo tempo ma era sempre pericolosa anche attaccando poco. Palladino deve essere aspettato, ma alcune richieste sono state fatte perchè sono stati richiesti tanti uomini e i giocatori sono arrivati. Non mi convince Ranieri perno in difesa, Biraghi terzo. Tante cose non hanno preso una piega, una cosa buona è l'attaccante, gli altri anni la Fiorentina aveva la manovra, era completa come idee ma mancava l'attaccante, oggi manca tutto ma c'è l'attaccante ma è molto vulnerabile. Contro il Parma doveva perdere, poi anche in Conference in casa hai fatto 3-3. Sono state fatte brutte partite, io vedo una squadra incompiuta"

LE PAROLE DI BUCCHIONI SULLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/bucchioni-scelte-incomprensibili-di-palladino-e-grave-mettere-ranieri-a-guidare-la-difesa/268551/