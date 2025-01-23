Bonaventura: "Addio alla Fiorentina? Scelta giusta, ero esausto. La Fiorentina di oggi è più forte"

Nonostante le tre finali, avevo dato tutto e non ero riuscito a vincere un trofeo

Giacomo Bonaventura, ex giocatore viola, ha anche parlato della scelta di lasciare Firenze per l'Arabia Saudita: "Addio alla Fiorentina? Ero un po' combattuto perché da una parte volevo la rivincita. Avrei voluto rigiocare nella Fiorentina per magari cercare di lottare ancora, per vincere un trofeo, per vincere la Conference, ma dall'altra mi sentivo veramente esausto perché sentivo di aver dato tutto e di non essere riuscito comunque a vincere nonostante l'aver fatto tre finali. É stato pesante sinceramente quindi alla fine penso che sia stato meglio così. Ho lasciato la Fiorentina ed è giusto secondo me quando uno dà tutto, che non ha più energia e io ho fatto la scelta giusta.

Adesso la squadra ha cambiato completamente ciclo e giocatori, la squadra è stata migliorata e può lottare per posizioni più alte. Poi d'estate ho ricevuto anche delle altre proposte da altre squadre di Serie A però tutte mi dicevano di aspettare, poi io ho cominciato a vedere che tutti iniziavano ad andare in ritiro e ho cominciato a innervosirmi perché volevo cominciare anch'io a fare il ritiro e la preparazione e mi hanno chiamato qua. C'era il direttore sportivo italiano, Domenico Tetti, e ho firmato subito".

https://www.labaroviola.com/bonaventura-atene-troppo-sicuri-di-vincere-con-italiano-tanti-confronti-tornero-a-vivere-a-firenze/285942/