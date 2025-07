Tuttosport: “Nico Gonzalez blocca l’arrivo di Sancho alla Juve, per adesso nessuna offerta ufficiale”

Come risaputo, senza la cessione di Nico Gonzalez, il dg Comolli non potrà piazzare l’affondo definitivo per Jadon Sancho. E fin qui non ci sarebbe nulla di troppo strano – sottolinea Tuttosport – se solo il destino dell’ex Viola non dipendesse da quello di un altro profilo in uscita: Ademola Lookman. Chi fra le pretendenti perderà la gara per Lookman, infatti, farà all-in su di lui, Atalanta compresa. La Dea, infatti, ha avviato i primi contatti con la Juventus poiché vede nell’argentino l’alternativa perfetta per sostituire il proprio numero 11, già cercato la scorsa estate prima che scegliesse di trasferirsi a Torino.

Nessuna offerta ufficiale – I bianconeri hanno sborsato 33 milioni per strapparlo alla Fiorentina, e – grossomodo – sono convinti di poterlo piazzare alla stessa cifra, scongiurando così l’ipotesi di una minusvalenza. Se, tuttavia, non sono arrivate ancora offerte ufficiali, l’Al Ahli – quantomeno – ha invece fatto sapere alla Juventus di essere disposto a mettere sul piatto 30 milioni per assicurarsi le prestazioni dell’argentino. Dopo un no iniziale, alle proposte saudite, Nico ha dato mandato al suo entourage di considerare i dettagli della proposta. L’Al Ahli lo tenta e non poco, dal momento che oltre ad offrigli un ruolo al centro del progetto, lo ricoprirebbe d’oro con un contratto in doppia cifra. Lo scrive Tuttomercatoweb