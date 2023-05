Report rivela: “Renzi aveva proposto la Fiorentina a fondi Arabi per favorire rapporti con l’Italia”

Secondo quanto riportato da Report in onda su RAI 3, l’ex sindaco di Firenze Matteo Renzi aveva proposto la Fiorentina a fondi Arabi per un eventuale cambio di proprietà, la notizia è stata fatta emergere da alcuni manager, per favorire gli scambi e i rapporti tra Italia e Arabia.

Ricordiamo che Commisso nella sua ultima conferenza stampa ha ribadito la voglia di non vendere la Fiorentina e che il club viola non è in vendita.

CAOS BIGLIETTI PER LA FINALE