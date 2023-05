Caos Vivaticket, tifosi della Fiorentina non riescono a comprare biglietti per finale Coppa Italia

Oggi alle 14 sono partite le vendite dei biglietti per la finale di Coppa Italia Fiorentina–Inter del 24 maggio. La prelazione è riservata ai possessori del Viola Pack, il mini abbonamento per le due partite con Lech Poznan e Cremonese, ma molti tifosi stanno riscontrando problemi fin dai primi minuti per la grande affluenza sul sito Vivaticket e, soprattutto, per i diversi errori che stanno comparendo al momento dell’acquisto dei biglietti.

CACCIA AL BIGLIETTO PER LA FINALE DI ROMA