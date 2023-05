Tifosi Fiorentina prendono d’assalto sito per comprare il biglietto di Fiorentina-Inter. Lunghe attese

Dalle 14 è iniziata la vendita dei biglietti della finale di Coppa Italia del 24 maggio tra Fiorentina e Inter, oggi è il giorno di coloro che hanno il diritto di prelazione perchè in possesso del Viola Pack (il mini abbonamento per le gare casalinghe contro Lech Poznan e Cremonese). Il sito Viva Ticket è stato preso subito d’assalto dai tifosi viola con attese anche di 50 minuti per comprare il tagliando, segno di una grande voglia di esserci allo stadio Olimpico con il sogno di alzare un trofeo.

GRAVINA PRONTO A INTERVENIRE