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Notizie Finale Coppa Italia Fiorentina

Ambrosini: "Jovic non è da Milan. Il Bologna può vincere col coraggio la coppa"

11 maggio 2025 14:24

Scugnizzo viola: “Vittoria sugli spalti, sconfitta in campo. Tutte le nostre speranze viola, a Praga”

25 maggio 2023 13:41

Bilancio dei trofei dei giocatori delle due squadre: Inter (92) ne ha più del doppio dei Viola (42)

24 maggio 2023 15:31

Kuzmanovic: "Folle snobbare la Coppa Italia per la Conference, stasera tutto può succedere"

24 maggio 2023 15:12

Le parole di Barella: "Siamo pronti a riportare la coppa a Milano, come abbiamo già fatto"

24 maggio 2023 15:01

Toldo alla Gazzetta: "L'Inter è potente e in forma, ma anche la Viola non scherza"

24 maggio 2023 11:46

Finalmente sta tornando la Fiorentina di una volta: 2 finali e, dopo 22 anni dall'ultima volta...

24 maggio 2023 11:35

Chiarugi alla Gazzetta: "Le possibilità però sono 50 e 50. In città le aspettative sono molto alte"

24 maggio 2023 11:25

I precedenti tra Fiorentina e Inter: sono in completa parità, si decide tutto stasera

24 maggio 2023 11:12

Vanoli, mister del Venezia: "Complimenti ad Italiano e allo staff, non vedo una favorita"

23 maggio 2023 15:56

Francesco Totti sulla finale di Coppa Italia: "Sarà una bellissima partita, non è semplice dire chi vincerà".

23 maggio 2023 15:41

Prandelli: "Fiorentina e Inter hanno anche altri obiettivi, vince chi è più concentrato sulla Coppa Italia"

23 maggio 2023 11:53

Pradè, ds della Fiorentina: "Complimenti ai ragazzi per oggi, siamo imprevedibili per la finale"

22 maggio 2023 01:27

Tifosi Fiorentina polverizzano i biglietti per la finale. Esauriti Curva e distinti, restano 5077 tagliandi

12 maggio 2023 22:39

Grandissimi disagi per i tifosi della Fiorentina, comprare un biglietto per la finale è una vera impresa

12 maggio 2023 21:49

Biglietti finale Fiorentina: 732 a disposizione per la Curva, 8724 nei distinti, 7550 nelle due tribune

09 maggio 2023 20:08

Tifosi Fiorentina prendono d'assalto sito per comprare il biglietto di Fiorentina-Inter. Lunghe attese

08 maggio 2023 14:26

Minotti in diretta a Sky: "La Juventus giocherà la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Non sono stanchi"

07 maggio 2023 12:03

Costo biglietti Fiorentina-Inter. Dal 17 maggio vendita libera. Fino a 4 biglietti acquistabili per abbonamento

06 maggio 2023 22:38

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