Notizie Finale Coppa Italia Fiorentina

Ambrosini: "Jovic non è da Milan. Il Bologna può vincere col coraggio la coppa"
11 maggio 2025 14:24
Scugnizzo viola: “Vittoria sugli spalti, sconfitta in campo. Tutte le nostre speranze viola, a Praga”
25 maggio 2023 13:41
Bilancio dei trofei dei giocatori delle due squadre: Inter (92) ne ha più del doppio dei Viola (42)
24 maggio 2023 15:31
Kuzmanovic: "Folle snobbare la Coppa Italia per la Conference, stasera tutto può succedere"
24 maggio 2023 15:12
Le parole di Barella: "Siamo pronti a riportare la coppa a Milano, come abbiamo già fatto"
24 maggio 2023 15:01
Toldo alla Gazzetta: "L'Inter è potente e in forma, ma anche la Viola non scherza"
24 maggio 2023 11:46
Finalmente sta tornando la Fiorentina di una volta: 2 finali e, dopo 22 anni dall'ultima volta...
24 maggio 2023 11:35
Chiarugi alla Gazzetta: "Le possibilità però sono 50 e 50. In città le aspettative sono molto alte"
24 maggio 2023 11:25
I precedenti tra Fiorentina e Inter: sono in completa parità, si decide tutto stasera
24 maggio 2023 11:12
Vanoli, mister del Venezia: "Complimenti ad Italiano e allo staff, non vedo una favorita"
23 maggio 2023 15:56
Francesco Totti sulla finale di Coppa Italia: "Sarà una bellissima partita, non è semplice dire chi vincerà".
23 maggio 2023 15:41
Prandelli: "Fiorentina e Inter hanno anche altri obiettivi, vince chi è più concentrato sulla Coppa Italia"
23 maggio 2023 11:53
Pradè, ds della Fiorentina: "Complimenti ai ragazzi per oggi, siamo imprevedibili per la finale"
22 maggio 2023 01:27
Tifosi Fiorentina polverizzano i biglietti per la finale. Esauriti Curva e distinti, restano 5077 tagliandi
12 maggio 2023 22:39
Grandissimi disagi per i tifosi della Fiorentina, comprare un biglietto per la finale è una vera impresa
12 maggio 2023 21:49
Biglietti finale Fiorentina: 732 a disposizione per la Curva, 8724 nei distinti, 7550 nelle due tribune
09 maggio 2023 20:08
Tifosi Fiorentina prendono d'assalto sito per comprare il biglietto di Fiorentina-Inter. Lunghe attese
08 maggio 2023 14:26
Minotti in diretta a Sky: "La Juventus giocherà la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Non sono stanchi"
07 maggio 2023 12:03
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