Vanoli, mister del Venezia: “Complimenti ad Italiano e allo staff, non vedo una favorita”

L’attuale allenatore del Venezia Paolo Vanoli ha parlato ai taccuini dell’edizione odierna del Corriere Fiorentino della finale di Coppa Italia in programma a Roma domani sera fra Inter e Fiorentina: “Prima di tutto, ci tengo a fare i complimenti a Vincenzo Italiano e a tutto il suo staff. Viene sottolineato poco, ma ha svolto un lavoro incredibile, portando la Fiorentina a giocare due finali. Così come è giusto fare i complimenti al ds Pradè, per aver costruito una rosa ampia e di valore, che potesse giocare su tre fronti. E merita un applauso anche il club per quello che sta costruendo e per questa stagione incredibile, indipendentemente da come andranno le finali. Detto ciò, è chiaro che una finale è sempre una finale. Non vedo una favorita. E’ vero, i valori in campo sono differenti, ma sono convinto che la tifoseria viola farà capire alla squadra cosa significhi vincere un trofeo a Firenze”. Lo scrive tuttomercatoweb.com

