Prandelli: “Fiorentina e Inter hanno anche altri obiettivi, vince chi è più concentrato sulla Coppa Italia”

Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare della situazione in casa Fiorentina alla vigilia della finale di Coppa Italia. Ecco le sue parole:

“Partita di Champions più emozionante? Probabilmente contro il Liverpool con il gol di Gilardino. Stato magico perchè avevo capito qualche secondo prima e mi sono goduto la gioia del gol guardando i tifosi della Fiorentina.

Finale di Coppa Italia? Sarà una serata in cui aspettiamo delle grandissime notizie, incrociamo le dita e tifiamo. Domani è partita apertissima, un 50 e 50. Le finali soprattutto in questo momento dove le squadre hanno grandi obiettivi, vincerà chi si è concentrato al 100 sulla competizione. Ci sono dei momenti difficili tipo i primi minuti ma la Fiorentina ha una base di gioco e si affiderà a quella.

Inter? Mi immagino che la Fiorentina faccia gioco e l’Inter si metta sulla trequarti per ripartire: la vedo così. Negli ultimi mesi la Fiorentina fa più verticalizzazione e meno palleggio, è migliorata.

Attaccanti? Questa Fiorentina sta lottando ancora per arrivare in Europa e se ci riesce è una stagione straordinaria. Per quanto riguarda gli attaccanti, negli ultimi anni è cambiato molto: adesso si chiede agli attaccanti di venire incontro e fare appoggi. Io quando vedo un attaccante lontano dall’area mi preoccupo perchè per me l’attaccante deve fare gol, la penso così.”

