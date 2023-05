Qui Inter, Rifinitura in vista della finale con la Fiorentina: assenti solo Mkhitaryan e Skriniar

Alla vigilia della gara contro la Fiorentina, che vale la Coppa Italia 2022/23, l’Inter è scesa in campo per la rifinitura della vigilia ad Appiano Gentile: gli unici assenti sono Mkhitaryan e Skriniar che lavora a parte, come detto precedentemente. Per l’armeno l’obiettivo, dopo la diagnosi di distrazione muscolare al retto anteriore, è chiaramente tornare in campo per la finale di Champions. Lo riporta TMW.

