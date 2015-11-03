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Notizie Skriniar Fiorentina

Qui Inter, Rifinitura in vista della finale con la Fiorentina: assenti solo Mkhitaryan e Skriniar

23 maggio 2023 11:18

Non ci sono possibilità di cessione di Milenkovic all'Inter in caso di addio di Skriniar nelle prossime ore

30 gennaio 2023 11:49

Caressa: "Baschirotto è meglio di Skriniar" Cassano risponde: "Incompetente, non capisci di calcio"

26 gennaio 2023 14:53

Nazione, Milenkovic resta, no all'Inter. Fiorentina e Ramandani chiudono alla sua cessione

25 gennaio 2023 09:02

CorSport, Milenkovic piano B per l'Inter: affondo nerazzurro solo in caso di addio di Skriniar

23 luglio 2022 09:33

Inzaghi:"Skriniar è dell'Inter ed il 10 sarà in ritiro". Milenkovic verso la permanenza?

05 luglio 2022 22:53

Nazione, Milenkovic lascerà la Fiorentina per andare all'Inter. Si aspetta solo la cessione di Skriniar

03 luglio 2022 13:21

Sky Sport, Inter insiste per Milenkovic. La Fiorentina non fa sconti: servono 15 milioni

13 giugno 2022 16:16

Fiorentina-Inter, manca il secondo giallo a Skriniar. Massa ha graziato il giocatore nerazzurro

13 gennaio 2021 16:28

CorSport, derby di mercato per Milenkovic. Per la Fiorentina è incedibile a meno che...

24 settembre 2020 10:48

Di Marzio, Skriniar può andare via dall'Inter. Conte vuole Milenkovic. I dettagli

22 settembre 2020 23:46

Skriniar come Caceres e Iachini, squalificato per frasi blasfeme, tre giornate fuori

25 giugno 2020 13:22

Simeone: "Ho sentito mio padre, e' contento non solo per la partita di ieri ma anche…"

21 febbraio 2019 15:25

La Lega sentenzia: il goal non è di Chiesa ma autorete di Skriniar

25 settembre 2018 23:41

Sky Sport, Kalinic rimanda il ritorno a Firenze, indisponibile per sabato. Storari e Abate potrebbero recuperare...

28 dicembre 2017 12:13

Skriniar: "Oggi non sarà facile, ma il nostro obiettivo è vincere sempre"

20 agosto 2017 20:22

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