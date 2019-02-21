Simeone: "Ho sentito mio padre, e' contento non solo per la partita di ieri ma anche…"

Nel corso di un evento a Firenze contro la violenza dello sport, e' intervenuto Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, che svela di aver sentito il padre Diego dopo la vittoria dell'Atletico M...

Nel corso di un evento a Firenze contro la violenza dello sport, e' intervenuto Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, che svela di aver sentito il padre Diego dopo la vittoria dell'Atletico Madrid sulla Juventus: "Ho sentito mio padre, è contento non solo per la partita di ieri ma anche per il rinnovo con l'Atletico Madrid e per quello che sta facendo in generale con la squadra". Il fatto di portare un cognome così importante, rivela Giovanni, lo ha portato a vivere anche alcune situazioni complicate: "Alcuni si avvicinavano a me perché ero il figlio di Simeone, alcuni miei compagni mi dissero che giocavo io perché ero il figlio di Simeone. Fu un periodo molto difficile ma l'ho superato e ho voluto dimostrare il mio valore. La mia passione per il calcio era piu' forte di tutto". Adesso per il Cholito c'è la Fiorentina, dove conferma di trovarsi benissimo, e la sfida all'Inter "e a Milan Skriniar, il difensore più forte che abbia mai incontrato; è un grande centrale. Siamo molto carichi e pronti per domenica. Giocare titolare? Spero di sì".

Fonte: Internews.it