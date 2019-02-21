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Simeone: "Ho sentito mio padre, e' contento non solo per la partita di ieri ma anche…"

Nel corso di un evento a Firenze contro la violenza dello sport, e' intervenuto Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, che svela di aver sentito il padre Diego dopo la vittoria dell'Atletico M...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 febbraio 2019 15:25
Simeone: "Ho sentito mio padre, e' contento non solo per la partita di ieri ma anche…" - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Nel corso di un evento a Firenze contro la violenza dello sport, e' intervenuto Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, che svela di aver sentito il padre Diego dopo la vittoria dell'Atletico Madrid sulla Juventus: "Ho sentito mio padre, è contento non solo per la partita di ieri ma anche per il rinnovo con l'Atletico Madrid e per quello che sta facendo in generale con la squadra". Il fatto di portare un cognome così importante, rivela Giovanni, lo ha portato a vivere anche alcune situazioni complicate: "Alcuni si avvicinavano a me perché ero il figlio di Simeone, alcuni miei compagni mi dissero che giocavo io perché ero il figlio di Simeone. Fu un periodo molto difficile ma l'ho superato e ho voluto dimostrare il mio valore. La mia passione per il calcio era piu' forte di tutto". Adesso per il Cholito c'è la Fiorentina, dove conferma di trovarsi benissimo, e la sfida all'Inter "e a Milan Skriniar, il difensore più forte che abbia mai incontrato; è un grande centrale. Siamo molto carichi e pronti per domenica. Giocare titolare? Spero di sì".

Fonte: Internews.it

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