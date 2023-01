Non ci sono possibilità di cessione di Milenkovic all’Inter in caso di addio di Skriniar nelle prossime ore

Secondo quanto raccolto in esclusiva dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, sarebbero ore caldissime per il passaggio di Milan Skriniar al Paris Saint Germain. Il difensore nerazzurro, infatti, potrebbe lasciare l’Inter subito: oggi pomeriggio arriverà l’ultima offerta dei parigini per Skriniar da 15 milioni di euro per portarlo subito in Ligue 1. Inter obbligata ad accettare.

Negli ultimi giorni era stato accostato anche il nome di Milenkovic alla squadra nerazzurra in caso di cessione di Skriniar al Psg ma, da quanto risulta alla nostra redazione, non ci sono possibilità di una cessione del difensore serbo alla squadra nerazzurra in questa sessione di mercato. Resterà alla Fiorentina.

