Italiano: “Prestazione di alto livello, potevamo vincerla con Milenkovic. Tornato al 4-3-3 per Barak”

Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo il pareggio per 1-1 contro la Lazio, queste le sue parole:

“Si è vista una Fiorentina diversa in tutta la partita, abbiamo reagito bene, siamo stati bravi con Nico, quella è la sua mattonella, meritato il pareggio ma potevamo anche vincere con Milenkovic, abbiamo alzato la qualità della prestazione

L’abbraccio con Cataldi? Una battuta che si cerca l’episodio per recriminare, gli ho fatto i complimenti per la partita che ha fatto e per il giocatore che è diventato

Nel primo tempo abbiamo sporcato alcuni palloni nella rifinitura e potevamo fargli male, nel secondo potevamo rischiare qualcosa e siamo stati premiati. Abbiamo trovato una qualità che dobbiamo sempre avere e che avevamo lo scorso anno

Recuperiamo giocatori che ci permettono di fare anche delle rotazione, Kouamè le aveva giocate tutte, abbiamo ritrovato Nico Gonzalez e con Brekalo possiamo anche variare. Ripartiamo da qui, è stata una prestazione di alto livello

Ritorno al 4-3-3? Abbiamo cercato di togliere il palleggio alla Lazio che era in grande fiducia, abbiamo giocato uomo su uomo, dovevamo tornare a metterla dentro visto che stiamo facendo fatica, Barak ha tanti gol e possiamo variare il modulo anche in base all’avversario, l’ho pensata cosi, per segnare di più e per giocare uomo contro uomo. Il calcio è dei calciatori, sono loro che incidono, quando hai Nico Gonzalez puoi portare punti da Roma. Jovic per me poteva segnare, soprattutto nel primo tempo, si è messo ed ha lavorato bene, dobbiamo ritrovare tutti. Adesso iniziano le partite infrasettimanali, dobbiamo tornare ad avere tutti a disposizione”

