Pedullà rivela: “La Fiorentina può prendere Sabiri per 3 milioni, arriverebbe a giugno a Firenze”

La Fiorentina ha chiuso l’operazione Brekalo, ma potrebbe impostare qualcosa per il futuro. Abdelhamid Sabiri è una situazione per la prossima estate, le smentite viola di qualche settimana fa erano fondate perché non c’erano dialoghi in corso. Esattamente come Pereyra non era un obiettivo. Ma adesso per il centrocampista marocchino classe 1996 ci sono stati contatti con la Samp, si può entrare nel vivo da domani sempre con la condizione di lasciarlo fino a giugno alla corte di Stankovic. La Fiorentina non vuole spendere più di 3 milioni più eventuali bonus. Lo scrive Alfredo Pedullà.

