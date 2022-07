CorSport, Milenkovic piano B per l’Inter: affondo nerazzurro solo in caso di addio di Skriniar

Il futuro della difesa dell’Inter è legato a Milan Skriniar. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, qualora il difensore dovesse lasciare Milano, con almeno 20-30 milioni di euro da investire, i nomi più gettonati per sostituirlo sarebbero due: Manuel Akanji del Borussia Dortmund e Nikola Milenkovic della Fiorentina. Si legge, però, non sono trattative che i nerazzurri possono permettersi di iniziare quando avranno in mano i soldi garantiti dall’addio dello slovacco perché il rischio di rimanere scoperti là dietro sarebbe grande. Questo rimane comunque un piano B, ma qualora Skriniar dovesse partire i rinforzi dovranno essere due: uno più costoso e uno meno.