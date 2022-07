Biraghi: “Questa la Fiorentina più completa. Potrei chiudere la carriera qua. Milenkovic? Tutto regolare”

EUROPA “L’anno scorso ho detto le cose così per come erano, si sentiva che le cose stavano cambiando. Magari, non ci si aspettava di fare così bene e andare davanti a squadre importanti. L’Europa dobbiamo giocarcela con tutte le nostre forze e andare più lontano possibile. Con il lavoro dell’anno scorso, non faremo gli stessi errori”.

CONDIZIONI SQUADRA “Questo ritiro è stato intenso, unico posto in cui possiamo lavorare bene. Abbiamo fatto un grande lavoro, con il mister che chiede sempre di migliorare. L’anno scorso non abbiamo espresso il massimo potenziale, quindi possiamo alzare il livello”.

CRITICHE E PASSATO “A me piace parlare con voi, perché ci confrontiamo. Noi non possiamo sempre dire quello che vogliamo, io l’anno scorso volevo solo precisare certe cose e mettere un punto sul passato. Adesso non si scherza più, è quello il messaggio. Anche al livello personale è andata bene. Per me ci sono i top, che sanno fare tutto da soli, e poi giocatori come noi che hanno bisogno dello stimolo del mister. Ci sono state partite dove non abbiamo capito come gestire il gioco e le situazioni e questo è un lato su cui stiamo lavorando”.

FUTURO “Io sono qua, per me è normale ma i matrimoni si fanno in due. Io ho dato la massima disponibilità di rimanere qua per tutto il tempo possibile. A me è capitato il sogno di giocare nell’Inter, il passo l’ho fatto, adesso non ho problemi a chiudere la carriera qua”.