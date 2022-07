Sottil cala il bis, bene Zurkowski e Jovic segna ancora. Finisce 4-1 l’amichevole tra Fiorentina e Trento

Termina con il risultato di 4-1 l’amichevole tra la Fiorentina e il Trento. Buona la prova degli uomini di mister Vincenzo Italiano. L’uomo più atteso, Szymon Zurkowski, ha lasciato subito il segno: prima siglando la prima rete della partita e, poi, confezionando l’assist per il 3-0 di Sottil. Da segnalare la perla su punizione di Riccardo Sottil che ha lasciato partire una cannonata che si è insaccata direttamente all’incrocio dei pali passando sopra la barriera. Una ventina di minuti anche per Jovic che, al primo pallone toccato, ha siglato il gol del 4-1. Nota di merito anche a Favasuli: il giovane viola classe 2006 ha ben figurato fornendo un’ottima prova per qualità e spirito di sacrificio.