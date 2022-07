Inzaghi:”Skriniar è dell’Inter ed il 10 sarà in ritiro”. Milenkovic verso la permanenza?

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, è intervenuto ai microfoni della conferenza stampa per parlare di alcuni temi legati al calciomercato nerazzurro, soffermandosi su Milan Skriniar: “È un giocatore dell’Inter e l’anno scorso ha fatto un campionato straordinario, il 10 arriverà in ritiro. Sappiamo che nel mercato oggi è una cosa e tra quindici giorni può essere completamente un’altra ma con la società lavoriamo a stretto contatto“. Ricordiamo che in casa di cessione del difensore nerazzurro, l’Inter avrebbe trovato in Milenkovic (dopo Bremer) l’alternativa al difensore slovacco.