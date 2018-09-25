La Lega sentenzia: il goal non è di Chiesa ma autorete di Skriniar

Per Lega Serie A, in occasione del tiro di Chiesa, che ha portato al momentaneo pareggio dei viola, trattasi di autogol di Skriniar. In questo caso, si tratta di autogol e non di gol di Chiesa perché...

A cura di Redazione Labaroviola 25 settembre 2018 23:41

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