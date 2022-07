Come riportato da La Nazione, Milenkovic starebbe per lasciare la Fiorentina in questa finestra di mercato. Come riporta il quotidiano infatti, il serbo avrebbe già dato l’ok per il trasferimento a Milano alla corte di Inzaghi. Manca solo la cessione di Skriniar, poi tutti i tasselli si incastreranno e il difensore lascerà Firenze, dopo molti anni.

IL PUNTO DI JOE BARONE