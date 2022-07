Barone: “Costi del Viola Park aumentati. Rocco aggiunge 10 milioni perchè si impegna nella Fiorentina”

Durante una visita al Viola Park, il DG Joe Barone ha parlato al sito di Repubblica . Queste le sue parole:

“La pandemia ha creato tante difficoltà, ma Commisso e io abbiamo sempre creduto in questo progetto. Molte aziende si sono arrese, noi no. Però devo dire che ho chiesto a Rocco di aggiungere altri 10 milioni. Così, i costi del Viola Park hanno superato i 100 milioni. Nonostante ciò, stiamo rispettando i tempi andando avanti. Questi sono altri segnali dell’impegno di Commisso per questa Fiorentina”.