Di Marzio, Skriniar può andare via dall’Inter. Conte vuole Milenkovic. I dettagli

Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha dato un aggiornamento importante sul futuro di Milan Skriniar per l’Inter in uscita: “C’è stato un contatto ufficiale con il Tottenham per Skriniar. Non sarebbe più uno scambio con Ndombele, il Tottenham ha chiesto informazioni per Skriniar senza scambi. C’è la volontà degli Spurs di prendere il difensore, l’Inter ha chiesto 60 milioni di euro come prima cifra. Posso aggiungere che se Skriniar dovesse andare via, l’Inter andrebbe su Nikola Milenkovic della Fiorentina come nuovo centrale per Conte. Lui è al primissimo posto per la difesa”.