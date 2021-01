Fiorentina-Inter, manca il secondo giallo a Skriniar. Massa ha graziato il giocatore nerazzurro

Al 45′ Skriniar viene ammonito, in seguito poi il difensore dell’Inter fa due falli nel giro di poco tempo sui giocatori della Fiorentina, l’ultimo intervento da cartellino giallo (da cui arriva poi il pareggio dei gigliati) ma Massa decide di non procedere con alcuna sanzione. Al 61′ poi Conte ha deciso di sostituirlo con De Vrij per non rischiare l’espulsione.

