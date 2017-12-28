Sky Sport, Kalinic rimanda il ritorno a Firenze, indisponibile per sabato. Storari e Abate potrebbero recuperare...
Stando a quanto rivela Sky Sport, il grande ex Nikola Kalinic non sarà convocato per la trasferta di Firenze. Il centravanti croato ha subito un duro tackle dal difensore nerazzurro Skriniar nel derby...
Stando a quanto rivela Sky Sport, il grande ex Nikola Kalinic non sarà convocato per la trasferta di Firenze. Il centravanti croato ha subito un duro tackle dal difensore nerazzurro Skriniar nel derby di ieri, ed è stato costretto ad abbandonare il campo. Il problema alla caviglia sembra dunque obbligarlo ai box. Gli esami ai quali è stato sottoposto Marco Storari invece, non hanno evidenziato alcuna lesione al polpaccio, col portiere che si limiterà a qualche giorno di riposo. Diversa la situazione di Ignazio Abate: uscito dal campo per un acciacco fisico, verranno monitorati gli sviluppi nei prossimi giorni.