Sky Sport, Kalinic rimanda il ritorno a Firenze, indisponibile per sabato. Storari e Abate potrebbero recuperare...

Stando a quanto rivela Sky Sport, il grande ex Nikola Kalinic non sarà convocato per la trasferta di Firenze. Il centravanti croato ha subito un duro tackle dal difensore nerazzurro Skriniar nel derby...

A cura di Redazione Labaroviola 28 dicembre 2017 12:13

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