Notizie Ritorno Fiorentina

Nel girone di ritorno solo Frosinone, Sassuolo e Salernitana peggio della Fiorentina: 11 punti in 12 partite
16 aprile 2024 18:18
Sky Sport, Kalinic rimanda il ritorno a Firenze, indisponibile per sabato. Storari e Abate potrebbero recuperare...
28 dicembre 2017 12:13
Valcareggi: "Veretout un animale! Biraghi il solo in difficoltà. DV arrabbiati, spero di rivedere presto Andrea"
12 dicembre 2017 15:11
Ripa: "Rossi voleva tornare in Italia, merita un'altra chance. In allenamento vedevamo cose mostruose..."
30 novembre 2017 11:02
Maxi Olivera: "Tornare in Uruguay? Non adesso, voglio restare in Europa per consacrarmi.."
27 settembre 2017 14:24
Archivio