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Notizie Ritorno Fiorentina

Nel girone di ritorno solo Frosinone, Sassuolo e Salernitana peggio della Fiorentina: 11 punti in 12 partite

16 aprile 2024 18:18

Sky Sport, Kalinic rimanda il ritorno a Firenze, indisponibile per sabato. Storari e Abate potrebbero recuperare...

28 dicembre 2017 12:13

Valcareggi: "Veretout un animale! Biraghi il solo in difficoltà. DV arrabbiati, spero di rivedere presto Andrea"

12 dicembre 2017 15:11

Ripa: "Rossi voleva tornare in Italia, merita un'altra chance. In allenamento vedevamo cose mostruose..."

30 novembre 2017 11:02

Maxi Olivera: "Tornare in Uruguay? Non adesso, voglio restare in Europa per consacrarmi.."

27 settembre 2017 14:24

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