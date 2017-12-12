Valcareggi: "Veretout un animale! Biraghi il solo in difficoltà. DV arrabbiati, spero di rivedere presto Andrea"

Furio Valcareggi, agente Fifa ed esperto dell'ambiente gigliato, è stato intervistato da Radio Bruno, dove ha fatto un tracciato un bilancio di questa Fiorentina e non solo... Così l'ex calciatore: "L...

Furio Valcareggi, agente Fifa ed esperto dell'ambiente gigliato, è stato intervistato da Radio Bruno, dove ha fatto un tracciato un bilancio di questa Fiorentina e non solo... Così l'ex calciatore: "La squadra e il gruppo ci sono. Biraghi è l’unico che stenta in questa squadra. Veretout? E’ un animale. Va a pressare su tutti fino al 90°. Simeone? Corre meglio, ma deve ancora essere educato a fare la prima punta. I Della Valle? Sono molto arrabbiati. I risultati possono alleviare questa arrabbiatura, ma la situazione resta quella. Speriamo che Andrea si ri-innamori della Fiorentina, la strada sembra giusta".