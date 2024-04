Nel girone di ritorno solo Frosinone, Sassuolo e Salernitana peggio della Fiorentina: 11 punti in 12 partite

La Fiorentina sta vivendo una seconda parte di stagione da incubo per quanto riguarda il campionato di Serie A. Infatti nel girone di ritorno, fino ad ora, ha conquistato solamente 11 punti in 12 partite (con un match ancora da recuperare: quello contro l’Atalanta). Solo 2 vittorie per i viola nelle ultime 12 gare, contro Lazio e Frosinone; 5 pareggi e 5 sconfitte che hanno pesato molto per i gigliati che sono stati trascinati dal quarto al decimo posto in tre mesi. Solamente Frosinone (8 punti), Sassuolo (7 punti) e Salernitana (3 punti) hanno fatto peggio. In questa particolare classifica che riguarda solo le gare di ritorno, l’Inter sarebbe ancora prima con 35 punti, secondo il Milan e terzo il Bologna. La Roma quarta con 26 punti e la Juventus solo undicesima (17 punti).

Questa la classifica completa (ricordando che Fiorentina e Atalanta devono recuperare una partita, e che Udinese-Roma è stata interrotta e ci saranno da recuperare gli ultimi 18 minuti di gara):

Inter 35 Milan 30 Bologna 27 Roma 26 Napoli 21 Atalanta 21 Lazio 19 Monza 18 Torino 18 Genoa 18 Juventus 17 Cagliari 16 Empoli 15 Hellas Verona 14 Udinese 11 Lecce 11 Fiorentina 11 Frosinone 8 Sassuolo 7 Salernitana 3

NZOLA TORNA IN GRUPPO