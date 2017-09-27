Maxi Olivera: "Tornare in Uruguay? Non adesso, voglio restare in Europa per consacrarmi.."
Maximiliano Olivera, esterno mancino della Fiorentina, è stato intervistato dal sito web ufficiale del Montevideo Wanderers, club del quale il ragazzo è tifoso e nel quale ha militato per cinque stagi...
A cura di Redazione Labaroviola
27 settembre 2017 14:24
Maximiliano Olivera, esterno mancino della Fiorentina, è stato intervistato dal sito web ufficiale del Montevideo Wanderers, club del quale il ragazzo è tifoso e nel quale ha militato per cinque stagioni. Ecco cosa ha rivelato l'urugaiano: "Se penso di tornare? Sì, ovviamente, ma non in questo momento, perché sono appena andato via. Adesso, tutto ciò che voglio è fare bene in Europa, per consacrarmi. Chiaramente però, chiunque spera sempre di tornare nel club che considera casa sua.”