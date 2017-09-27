Maxi Olivera: "Tornare in Uruguay? Non adesso, voglio restare in Europa per consacrarmi.."

Maximiliano Olivera, esterno mancino della Fiorentina, è stato intervistato dal sito web ufficiale del Montevideo Wanderers, club del quale il ragazzo è tifoso e nel quale ha militato per cinque stagi...

A cura di Redazione Labaroviola 27 settembre 2017 14:24

Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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