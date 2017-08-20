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Skriniar: "Oggi non sarà facile, ma il nostro obiettivo è vincere sempre"

Milan Skriniar, centrale difensivo dell'Inter, ha parlato nel prepartita ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni dello slovacco: "Per me ogni partita è un'esperienza. Sono contento delle pres...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2017 20:22
Skriniar: "Oggi non sarà facile, ma il nostro obiettivo è vincere sempre" -
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Milan Skriniar, centrale difensivo dell'Inter, ha parlato nel prepartita ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni dello slovacco: "Per me ogni partita è un'esperienza. Sono contento delle prestazioni mie e della squadra nel precampionato. Non sarà una partita facile, ma speriamo di portarla a casa: vincere è il nostro obiettivo".

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