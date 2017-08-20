Skriniar: "Oggi non sarà facile, ma il nostro obiettivo è vincere sempre"

Milan Skriniar, centrale difensivo dell'Inter, ha parlato nel prepartita ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni dello slovacco: "Per me ogni partita è un'esperienza. Sono contento delle pres...

A cura di Redazione Labaroviola 20 agosto 2017 20:22

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