Skriniar: "Oggi non sarà facile, ma il nostro obiettivo è vincere sempre"
Milan Skriniar, centrale difensivo dell'Inter, ha parlato nel prepartita ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni dello slovacco: "Per me ogni partita è un'esperienza. Sono contento delle pres...
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2017 20:22
Milan Skriniar, centrale difensivo dell'Inter, ha parlato nel prepartita ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni dello slovacco: "Per me ogni partita è un'esperienza. Sono contento delle prestazioni mie e della squadra nel precampionato. Non sarà una partita facile, ma speriamo di portarla a casa: vincere è il nostro obiettivo".