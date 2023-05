Adani: “Finale Coppa Italia ai rigori, vince l’Inter” Ventola controcorrente: “Vince Fiorentina 2-1”

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata della BoboTv su Twitch e non sono mancati i consueti pronostici dei quattro ‘conduttori’ ed ex calciatori in vista della finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter. Voti che vanno verso la squadra di Milano fatta eccezione per Nicola Ventola che ha ‘scommesso’ sulla Fiorentina di Italiano con un risultato finale di 2-1. Antonio Cassano, tifoso nerazzurro, ha fiducia nell’Inter e non ha esistato a pronosticare la vittoria dell’Inter per 2-0. Lele Adani d’accordo con Cassano ma dopo una finale combattuta che terminerà solamente alla lotteria dei rigori.

