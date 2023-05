Bilancio dei trofei dei giocatori delle due squadre: Inter (92) ne ha più del doppio dei Viola (42)

La bilancia pende tutta dalla parte dell’Inter. Sono più del doppio (92), rispetto a quelli della Fiorentina (42), infatti, i trofei vinti in carriera dai giocatori nerazzurri. Una differenza prevedibile – sottolinea il Corriere dello Sport nella sua analisi della finale di Coppa Italia -, tenuto conto che Lautaro e soci sono abituati, non solo a calcare certi palcoscenici, ma anche ad arrivare fino in fondo. Senza contare che l’età media della squadra nerazzurra è decisamente più alta di quella della formazione toscana.

Jovic “batte” Dzeko. Un esempio in questo senso è Dzeko, che ha già tagliato il traguardo delle 37 primavere ed è l’interista con il palmares più ricco (9) .

Il bosniaco ha vinto in Germania, in Inghilterra e in Italia. Ma Dzeko non è il più vincente tra i giocatori che, tra campo e panchina, si troveranno di fronte questa sera all’Olimpico. In cima alla lista, infatti, c’è Jovic. Che, ad appena 25 anni di età, è stato capace di raccogliere ben 12 titoli contando ogni Paese da cui è transitato, dalla sua Serbia al Portogallo, dalla Germania alla Spagna, ha finito puntualmente per sollevare trofei.

ADDIO DEL DS PRADE’