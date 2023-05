Tifosi Fiorentina polverizzano i biglietti per la finale. Esauriti Curva e distinti, restano 5077 tagliandi

Stanno andando a ruba (nonostante i tanti disagi per comprare un biglietto) i tagliandi per la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. I due club hanno avuto a disposizione lo stesso numero di biglietti (circa 26 mila), ma i tagliandi a disposizione per i tifosi viola sono andati letteralmente a ruba: esaurita già dopo poche ore la Curva Sud, oggi si è esaurita anche la disponibilità nei distinti, restano a disposizione dei tifosi della Fiorentina la tribuna Tevere dove ci sono ancora 2291 mentre nella tribuna opposta, la Monte Mario, i biglietti ancora in vendita sono 2786. In tutto questo va ricordato che per adesso è stato possibile prendere i biglietti solo per i possessori di abbonamenti e inViola Card, la vendita libera deve ancora aprirsi. Insomma, nonostante il momento attuale in casa viola non sia dei più felici dopo la sconfitta contro il Basilea nella gara di andata della semifinale di Conference League, i tifosi viola non mollano la squadra di Vincenzo Italiano.

