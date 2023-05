Grandissimi disagi per i tifosi della Fiorentina, comprare un biglietto per la finale è una vera impresa

Nel 2023 comprare un biglietto per un evento dovrebbe essere cosa veloce e rapida ma tant’è non è cosi. E attenzione, la grande richiesta non è la causa di tanti ritardi, c’è certamente un grande afflusso di tifosi sul sito di Viva Ticket ma il problema non è la lunga attesa, bensi un errore dopo l’altro della piattaforma: InViola Card non riconosciute, dati non accettati, pagine che si ricaricavano o ti mandavano sempre all’inizio del processo, biglietti che potevano essere presi ma che non permetteva prenderli. Insomma, tantissimi disagi e un grande disservizio per tutti quei tifosi che si sono messi in fila online per aggiudicarsi un tagliando. E purtroppo tanti sono stati anche coloro che hanno rinunciato. Un vero peccato. Una sconfitta per tutto il sistema.

