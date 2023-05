Toldo alla Gazzetta: “L’Inter è potente e in forma, ma anche la Viola non scherza”

“L’Inter è potente e in forma, ma anche la Viola non scherza”. Non vede una favorita per la finale di Coppa Italia Francesco Toldo, ex portiere dei nerazzurri e della Fiorentina, che a La Gazzetta dello Sport spiega: “In campionato la squadra di Italiano ha messo in difficoltà quella di Inzaghi. In una finale però si resetta tutto. Conta solo come si entra in campo. È la testa che guida le gambe”. Lo scrive tuttomercatoweb.com

STA TORNANDO LA FIORENTINA DI UNA VOLTA