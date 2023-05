Biglietti finale Fiorentina: 732 a disposizione per la Curva, 8724 nei distinti, 7550 nelle due tribune

Dopo poco più di 24 ore dall’inizio della vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia i tagliandi destinati ai tifosi della Fiorentina stanno andando a ruba. I primi due giorni (lunedi e martedi) erano destinati a coloro che avevano la prelazione perchè in possesso del Viola Pack, da domani il diritto di prelazione ci sarà per 2 giorni per coloro che hanno l’abbonamento. Poi da venerdi toccherà ai possessori della Viola Card. Dalla prossima settimana il via alla vendita libera.

Fino ad ora (19.30) sono rimasti a disposizione, nei settori destinati ai tifosi della Fiorentina, 732 biglietti in Curva Sud, 8724 nei distinti, 4268 in tribuna Tevere e 3257 nella tribuna Monte Mario. Il tutto in poco più di 24 ore da quando è iniziata la vendita (alle 14 di lunedi) e con molti tifosi che ieri sono rimasti bloccati sul sito di Viva Ticket che ha registrato diversi black out (qualcuno ci ha provato anche per 4 ore)

