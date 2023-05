Commisso: “Raggiungere la finale sarebbe un grande successo, non accade da 62 anni”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha incontrato questa mattina gli studenti del Liceo Machiavelli di Firenze. Nel corso dell’incontro il patron viola viola ha risposto ad alcune domande, che gli sono state poste dagli stessi alunni, inerenti al momento viola: “A breve concluderemo i lavori del Viola Park, un complesso unico in Europa, che dedicherà i suoi spazi a tutto il mondo Fiorentina, dai giovani alla prima squadra, sia maschile sia femminile. Il Viola Park garantirà ai giovani posti per dormire e per studiare. Gli stimoli per le promesse viola saranno altissimi, considerato che potranno essere a tu per tu con i campioni della prima squadra. Sono fiducioso che questo progetto aiuterà i giovani a crescere sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista umano, con la speranza che possano raggiungere la prima squadra”.

Poi ha proseguito parlando della Conference League: “Sono ottimista, i ragazzi ora sono concentrati per la partita di giovedì. Arrivare in finale sarebbe un gran successo, l’ultima volta è capitato 62 anni fa, vediamo”.