Le parole di Barella: “Siamo pronti a riportare la coppa a Milano, come abbiamo già fatto”

Sul MatchDay Programme di Fiorentina-Inter interviene Nicolò Barella, che commenta così il percorso che ha portato i nerazzurri alla finale di Coppa Italia: “Non è stato un percorso facile, ci sono stati anche momenti di difficoltà come nella prima sfida contro il Parma, che ci siamo giocati ai supplementari. Come è successo in tutta la stagione, il lavoro di squadra ci ha permesso di andare oltre e proseguire verso i nostri obiettivi. Eravamo convinti e consapevoli di poter arrivare fino in fondo a questa competizione”.

Uno dei momenti chiave è stato l’assist di Barella per Dimarco, che ha poi realizzato la rete decisiva contro la Juventus: “Un momento bellissimo, San Siro è esploso di gioia! Il gol di Dima ci ha permesso di poter gestire il risultato e staccare il biglietto per la finale. Siamo felici e orgogliosi di esserci anche quest’anno e faremo di tutto per ripeterci e portare il trofeo a Milano”.

In chiusura, un commento anche sulla Fiorentina: “Sarà bello tornare all’Olimpico e giocarci un’altra finale che abbiamo voluto e conquistato. Ho bellissimi ricordi dell’anno scorso, dal gol all’abbraccio con i compagni fino alla festa finale, quando abbiamo alzato al cielo il secondo trofeo della stagione dopo la Supercoppa. La Fiorentina è una squadra di qualità, con bravissimi giocatori. Se ha raggiunto la finale è perchè ha fatto vedere qualcosa in più rispetto alle altre avversarie. Sappiamo che non sarà una gara facile, ma scenderemo in campo per vincere e portare a casa il trofeo”. Lo scrive tuttomercatoweb.com

