Nuno Gomes: “Spero nella doppietta di Coppe della Fiorentina. Jovic può risolverla partendo dalla panchina”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Nuno Gomes ha così parlato in vista della finale di Coppa Italia di questa sera tra Fiorentina e Inter, tornando a parlare del suo gol in finale: “Ancora oggi ricordo il gol in finale di Coppa Italia e lo faccio vedere a mio figlio per mostrargli come si segna. Quella è stata una grande serata per noi e per la Fiorentina, una partita difficile perché il Parma era una grande squadra”.

Poi ha proseguito entrando nel merito alla partita di questa sera all’Olimpico: “Quella di stasera è una sfida difficile, se guardi il budget e la rosa allora l’Inter è favorita, però anche la Fiorentina ha calciatori in grado di decidere le partite e ha fatto grandi gare anche a livello internazionale. Mi auguro che la Fiorentina possa alzare stanotte la Coppa Italia e poi anche la Conference League. Jovic o Cabral? Luka ha i gol e quando entra può decidere, Arthur partirà da titolare. Punterei su loro e su Nico Gonzalezper segnare stasera”.