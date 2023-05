Minotti in diretta a Sky: “La Juventus giocherà la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Non sono stanchi”

Lorenzo Minotti, telecronista di Sky Sport, presente negli studi per commentare il pre partita di Atalanta-Juventus, ha parlato dell’andamento della squadra di Massimiliano Allegri, le sue parole: “Possiamo dire quello che vogliamo sulla Juventus, non è una squadra stanchissima ma è anche vero che avrà ancora da giocare la semifinale di Europa League e la finale di Coppa Italia contro l’Inter…”. Dopo la gaffe del Tg5 anche a Sky Sport si dimenticano della Fiorentina in finale di Coppa Italia mettendo la Juventus al posto dei viola…

